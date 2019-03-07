В Севастополе обнаружены остатки средневековой гончарной мастерской - археологи
08:45 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Археологи обнаружили остатки средневековой гончарной мастерской на дне Карантинной бухты Севастополя. Находка может оказаться полезной для изучения торговых связей древнего города Херсонес, оценки его экономического развития и того, насколько быстро море затапливало прибрежные территории, сообщил в четверг ТАСС заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" Андрей Букатов.
"В кутовой части (самый отдаленный от моря тупиковый участок бухты - прим. ТАСС) Карантинной бухты обнаружен затопленный участок гончарного производства амфор. На небольшой глубине [обнаружено] большое скопление фрагментов амфор, большое количество гончарного брака", - рассказал Букатов.
Археолог уточнил, что найти непосредственно гончарную печь пока не удалось: она может находиться как на затопленной за века территории, так и на берегу, а возможно - и вовсе разрушена. Фрагменты найденных амфор принадлежат к сосудам одного, черноморского, типа. Они датируются ориентировочно VIII-IX веками нашей эры.
"Возникает вопрос - для чего производилось такое количество тары? Вероятно, был подъем производства продуктов виноделия, и амфоры были нужны для транспортировки, для торговли. Амфоры находят на местах кораблекрушений, и, зная какие производились в Херсонесе амфоры, мы можем проследить маршруты движения, можем определить торговые связи, получаем информацию к размышлению… Есть польза и с естественнонаучной точки зрения: мы получили материалы, для которых можем установить более или менее точную датировку, а за счет этого определить динамику наступления моря", - добавил собеседник.
По его словам, дно севастопольских бухт покрыто толстым слоем ила, и археологические артефакты могут быть скрыты под ним. При этом работы в кутовой части Карантинной бухты проводятся в условиях плохой видимости, так как неподалеку в море выходят городские стоки, более того - на период раскопок пришлись дожди, что также осложняло работу. В будущем планируется продолжить изучение участка, а для комплексного изучения необходимо провести раскопки на берегу: часть мастерской могла находиться там.
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