В Новороссийске задержаны двое граждан США
09:00 07.03.2019 Источник: Коммерсант.ru
Представитель Госдепа США подтвердил CNN, что два американца были задержаны в Новороссийске, Россия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подтвердила задержание.
Ранее Приморский районный суд Новороссийска признал Дэвида Удо Гаагу и Коле Дэвиса Бродовского виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»). Источник сообщил, что американцы принадлежат к церкви мормонов. Коммерсантъ
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