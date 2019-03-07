В Новороссийске задержаны двое граждан США

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Представитель Госдепа США подтвердил CNN, что два американца были задержаны в Новороссийске, Россия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подтвердила задержание.

Ранее Приморский районный суд Новороссийска признал Дэвида Удо Гаагу и Коле Дэвиса Бродовского виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»). Источник сообщил, что американцы принадлежат к церкви мормонов. Коммерсантъ

