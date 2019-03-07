Вынесен первый приговор по делу "Нового величия" - СМИ

09:05

Сергиево-Посадский городской суд Московской области 5 марта приговорил фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно. Об этом ОВД-Инфо сообщила адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы другого обвиняемого по делу Руслана Костыленкова.

Рустамов признан виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (часть 2 статьи 282.1 с применением части 5 статьи 33 УК). Он признал вину и заключил досудебное соглашение. Дело Рустамова рассматривали в особом порядке — суд не изучал доказательства.