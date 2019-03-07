РФ оставляет за собой право зеркально отвечать на размещение американских ракет - Лавров
09:20 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва оставляет за собой право размещать ракеты в любом регионе мира в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом на пресс-конференции в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил слова главы российского государства Владимира Путина о том, что Москва будет действовать зеркально в ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Президент [РФ] подчеркнул: если США, выйдя из договора, развязав себе руки, начнут развертывать запрещенные пока договором ракеты в той или иной части мира, где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать тоже самое, чтобы в том же регионе появились и наши ракет", - сказал глава МИД РФ.
"Это не наш выбор. Это выбор США, которые, наверное, ощущают, мягко говоря, дискомфорт от объективных тенденций мирового развития, когда формируются новая, неколониальная, неимперская, без диктатов и ультиматумов система международных отношений", - добавил министр.
Новости
- 10:00 07.03.2019
- Израиль ударил по позициям ХАМАС в ответ на ракетный удар из Газы
- 09:32 07.03.2019
- Huawei подала в суд на правительство США
- 09:05 07.03.2019
- Вынесен первый приговор по делу "Нового величия" - СМИ
- 09:00 07.03.2019
- В Новороссийске задержаны двое граждан США
- 08:45 07.03.2019
- В Севастополе обнаружены остатки средневековой гончарной мастерской - археологи
- 08:30 07.03.2019
- Опрос: Мужчины планируют дарить цветы на 8 марта, а женщины хотят путевку на отдых
- 08:15 07.03.2019
- Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой - Минобороны
- 08:00 07.03.2019
- Более 30 ополченцев ранено и 6 погибло в Ираке из-за атаки ИГ - СМИ
- 07:45 07.03.2019
- В Университете Глазго найдена и уничтожена посылка с взрывным устройством - полиция
- 07:30 07.03.2019
- США решили наращивать наступательный потенциал, а не ПРО - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать