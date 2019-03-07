РФ оставляет за собой право зеркально отвечать на размещение американских ракет - Лавров

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва оставляет за собой право размещать ракеты в любом регионе мира в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом на пресс-конференции в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил слова главы российского государства Владимира Путина о том, что Москва будет действовать зеркально в ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Президент [РФ] подчеркнул: если США, выйдя из договора, развязав себе руки, начнут развертывать запрещенные пока договором ракеты в той или иной части мира, где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать тоже самое, чтобы в том же регионе появились и наши ракет", - сказал глава МИД РФ.



"Это не наш выбор. Это выбор США, которые, наверное, ощущают, мягко говоря, дискомфорт от объективных тенденций мирового развития, когда формируются новая, неколониальная, неимперская, без диктатов и ультиматумов система международных отношений", - добавил министр.

