Huawei подала в суд на правительство США
09:32 07.03.2019 Источник: РБК
Судебный иск, с которым Huawei обратилась в федеральный суд в Техасе, оспаривает августовское решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать оборудование китайской компании из соображений безопасности, сообщает агентство Reuters. В Huawei объяснили это тем, что никаких доказательств нарушения закона предъявлено не было, а потому ограничения незаконны.
Один из руководителей компании Гуо Пин отметил, что запрет на использование оборудования ограничивает свободу конкуренции и в первую очередь вредит американским потребителям. РБК
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