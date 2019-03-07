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НОВОСТИ

Huawei подала в суд на правительство США

09:32 07.03.2019 Источник: РБК

Судебный иск, с которым Huawei обратилась в федеральный суд в Техасе, оспаривает августовское решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать оборудование китайской компании из соображений безопасности, сообщает агентство Reuters. В Huawei объяснили это тем, что никаких доказательств нарушения закона предъявлено не было, а потому ограничения незаконны.

Один из руководителей компании Гуо Пин отметил, что запрет на использование оборудования ограничивает свободу конкуренции и в первую очередь вредит американским потребителям.  РБК

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