Израиль ударил по позициям ХАМАС в ответ на ракетную атаку из Газы
10:00 07.03.2019 Источник: Газета.Ru
Израильская авиация нанесла удар по позициям палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетную атаку по своей территории, сообщается в твиттере Армии обороны Израиля (IDF).
Представители израильских военных рассказали, что авиация атаковала «несколько военных целей» в Газе. В публикации не уточняется, какой урон нанесли данные атаки и были ли они успешными.
Ранее израильские военные заявили о ракетной атаке из Газы. Газета.Ru
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