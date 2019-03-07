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НОВОСТИ

Израиль ударил по позициям ХАМАС в ответ на ракетную атаку из Газы

10:00 07.03.2019 Источник: Газета.Ru

Израильская авиация нанесла удар по позициям палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетную атаку по своей территории, сообщается в твиттере Армии обороны Израиля (IDF).

Представители израильских военных рассказали, что авиация атаковала «несколько военных целей» в Газе. В публикации не уточняется, какой урон нанесли данные атаки и были ли они успешными.

Ранее израильские военные заявили о ракетной атаке из Газы.  Газета.Ru

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