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Денежные резервы Международной федерации футбола выросли до рекордной отметки

10:05 07.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Денежные резервы Международной федерации футбола достигли рекордной отметки. По итогам последних четырех лет они превысили два миллиарда 700 миллионов долларов. Этот период включает Чемпионат мира, проходивший в России.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, доходы ФИФА превзошли все ожидания.  Эхо Москвы

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