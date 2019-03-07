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Эрдоган сообщил, что не исключает закупки у РФ комплексов С-500

10:20 07.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Турция не исключила закупку у России комплексов С-500. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган.

При этом глава государства заверил, что не собирается отказываться от уже существующего контракта по С-400. По мнению Эрдогана, разорвать договорённость с Москвой было бы непорядочно, поскольку детали сделки согласованы, включая кредитные условия и совместное производство.

14 февраля президент Турции перед переговорами с Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон давит на Анкару, требуя отказаться от импорта российских ракетных систем.

Соглашение о поставках четырёх дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость сделки составляет 2,5 миллиарда долларов. 50% суммы покроет российский кредит.  Говорит Москва

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