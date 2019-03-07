Для россиян, которые ведут раздельный сбор мусора, подешевеют услуги ЖКХ

10:32 Источник: Эхо Москвы

Услуги ЖКХ подешевеют для россиян, которые ведут раздельный сбор мусора. Премьер Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минстрою и ФАС разработать соответствующие предложения до 10 апреля.

Предполагается, что для тех, кто практикует раздельный сбор твердых коммунальных отходов, плата будет снижена «исходя из фактического накопления» мусора. Медведев также рекомендовал главам российских регионов разработать льготные тарифы оплаты ЖКУ для отдельных категорий пользователей и «не допускать необоснованных тарифов на вывоз мусора». Эхо Москвы