Полицию предлагают наделить правом объявлять официальное предостережение гражданам

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал законопроект, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Инициатива получила поддержку экспертно-консультативного совета фракции "Единая Россия", сообщил парламентарий в четверг ТАСС.

"Экспертный совет фракции поддержал законопроект", - сказал политик. В частности, сотрудники органов внутренних дел смогут "объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, отнесенных законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", говорится в тексте, копия которого имеется в распоряжении у агентства.



Хинштейн аргументировал актуальность новаций тем, что сотрудники МВД, как и органы прокуратуры и ФСБ, по закону отвечают в том числе за профилактику нарушений и "уполномочены на осуществление профилактического воздействия на граждан в форме объявления официального предостережения". При этом в законе о полиции соответствующие полномочия не прописаны.

