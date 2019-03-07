Названы регионы-лидеры по употреблению алкоголя
11:05 07.03.2019 Источник: Известия
Самыми пьющими регионами нашей страны по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ (28,6 л на человека в год), Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л).
В среднем по стране потребление спиртного выросло на 8,3%, до 14,3 л на человека. Об этом свидетельствует статистика Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которой ознакомились «Известия». Использованы данные продаж государственной системы учета спиртного ЕГАИС.
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