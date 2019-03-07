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Больше половины россиянок предпочитают работать под руководством мужчины - исследование

11:20 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины опрошенных россиянок (54%) предпочитают работать под руководством мужчины, лишь 8% хотят, чтобы их начальником была женщина. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Rabota.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Только 8% женщин предпочитают, когда их начальник тоже женщина. А более половины россиянок (54%) хотят работать с руководителями-мужчинами", - говорится в материалах.

Как отмечается в исследовании, для 38% женщин и 51% мужчин не имеет значения, кто является их начальником. 28% мужчин предпочитают работать под руководством мужчины, каждый пятый мужчина (21%) хочет видеть своим начальником женщину.

Согласно результатам опроса, 41% участников исследования считает, что женщинам сложнее строить карьеру, чем мужчинам. По мнению 11% опрошенных, мужчинам труднее женщин строить карьеру. Почти половина респондентов (48%) отметили, что пол в вопросе карьеры не имеет значения.

Опрос проводился с 25 февраля по 6 марта 2019 года по всей России среди экономически активного населения старше 18 лет. В опросе приняли участие 1200 человек: 706 женщин и 494 мужчины.


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