Гуайдо высказался за усиление странами Европы санкций против Венесуэлы - СМИ
12:05 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выступил за ужесточение европейскими странами финансовых санкций в отношении Венесуэлы. Такое мнение он высказал в четверг в интервью немецкому изданию "Шпигель- онлайн".
"Они [европейцы] должны усилить финансовые санкции против режима", - сказал Гуайдо. "Международному сообществу следует предотвратить ситуацию, при которой деньги венесуэльцев используются для устранения критиков режима и представителей коренных народов", - полагает он.
Гуайдо также отметил, что Венесуэла нуждается в гуманитарной помощи. По его мнению, кризис можно разрешить путем диалога.
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