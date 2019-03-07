Госдума приняла закон о борьбе с фейковыми новостями
11:32 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении резонансный законопроект о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.
Документом вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".
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