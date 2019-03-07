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Госдума приняла закон о борьбе с оскорблением госсимволов

12:00 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

В документе определен "порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

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