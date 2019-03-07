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Более ста человек на Шри-Ланке откликнулись на вакансию палача

12:20 07.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Шри-Ланке 102 человека откликнулись на вакансию палача. Необходимость в найме дополнительных сотрудников возникла после того, как в стране решили возобновить смертную казнь через повешение за торговлю наркотиками.

Палачом может быть мужчина в возрасте от 18 до 45 лет. От соискателя, по сообщению Reuters, требуют «превосходного нравственного характера, хорошего интеллекта и духовные силы». Говорит Москва

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