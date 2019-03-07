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Фейсбук не будет размещать данные своих пользователей в странах, где нарушают права человека - Цукерберг

12:32 07.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Социальная сеть Фейсбук не будет размещать данные своих пользователей в странах, где нарушают права человека.

Основатель компании Марк Цукерберг объявил о новой политике Фейсбука по защите информации своих клиентов. По его словам, социальная сеть готова к тому, что в таких государствах будут блокировать ее сервисы.  Эхо Москвы

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