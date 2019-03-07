Международный аэропорт Красноярск открыл для пассажиров новый терминал повышенной комфортности

13:00

Фото пресс-службы аэропорта Красноярск

Международный аэропорт Красноярск сообщает о завершении первого этапа реконструкции исторического терминала и начале обслуживания пассажиров. Первые 200 пассажиров уже узнали достоинства обновленного аэровокзала.

В аэропорту Красноярска (Емельяново) вновь заработал исторический Терминал 2, который несколько лет назад, до ввода в строй нового терминала, был основным и обслуживал внутрироссийские рейсы. Первых гостей Универсиады и краевой столицы новый терминал повышенной комфортности уже начал принимать, а также отправлять пассажиров.

На сегодняшний день на базе обновленного терминала созданы залы специального обслуживания с возможностью регистрации и предполетного досмотра, выставочные площади, конференц-залы, офисные помещения, коворкинг, ресторан и рабочие пространства.

Обновленный терминал используется для обслуживания пассажиров официальных делегаций, организованных групп и бизнес пассажиров. Общая площадь терминала составляет 11,4 тыс. кв. км (увеличена с 8,4 тыс. кв. м в 2016 году).

Создание современного комплекса позволит обеспечить в аэропорту Красноярск встречу гостей на самом высоком уровне. Услугами конференц-зала могут воспользоваться не только пассажиры, вылетающие из Красноярска или прилетающие в город, но и любые желающие группы по предварительной заявке. С момента введения в эксплуатацию (1 марта) Терминал 2 обслужил уже около 200 человек. Все возможности терминала доступны для заказа. Новый ресторан сибирской кухни, расположенный в общей зоне аэровокзала, доступен для любого жителя Красноярска и не только для авиапассажиров.

Первый этап работы закончен, на втором этапе — до конца 2019 года — планируется ввод в эксплуатацию отеля на втором этаже комплекса. Эксперты ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» изучили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап реконструкции Терминала №2, расположенного на территории аэропорта, и выдали положительное заключение. Это значит, что можно приступать ко второму этапу реконструкции.

«Мы старались в новом проекте воплотить одновременно несколько элементов для обеспечения комфорта пассажиров, - отметил Андрей Метцлер, генеральный директор Международного аэропорта Красноярск. - Это так называемые «сухие ноги», когда конструкция терминала оберегает прибывающих гостей от непогоды. А также «сухие руки» - оборудование мест общего пользования сенсорными устройствам, что дает возможность бесконтактного использования оборудования. Особенностями нового терминала также станут зона отдыха с барами и уникальный ресторан сибирской кухни ViVi, куда будет доступ не только пассажирам, но и любым желающим, кто хочет просто провести хорошо время с видом на самолеты и летное поле».

По информации пресс-службы Международного аэропорта Красноярск