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Архиепископ Лионский получил полгода условного срока за сокрытие педофилии

13:05 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исправительный суд Лиона приговорил одного из влиятельнейших кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и невмешательство. Об этом сообщает в четверг газета "Дофине либере".

По информации издания, Барбарен не присутствовал в зале заседаний во время оглашения приговора.

Судебный процесс по резонансному делу о сокрытии фактов педофилии в церкви в 1970-х - 1980-х годах начался 7 января. Помимо архиепископа на скамье подсудимых были еще пять человек, в том числе два епископа и представитель римской курии. Разбирательство началось по инициативе общественной организации La Parole Libre ("Освобожденная речь", "Пароль либерэ"), которая выступает в защиту около 60 предполагаемых жертв домогательств со стороны священника Бернара Преина, экс-капеллана кружка скаутов в коммуне Сен- Фуа-ле-Лион. Суть обвинений заключалась в том, что ни Барбарен, ни другие священнослужители не осудили его действия и не приняли меры по его судебному преследованию.


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