Архиепископ Лионский получил полгода условного срока за сокрытие педофилии
13:05 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исправительный суд Лиона приговорил одного из влиятельнейших кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и невмешательство. Об этом сообщает в четверг газета "Дофине либере".
По информации издания, Барбарен не присутствовал в зале заседаний во время оглашения приговора.
Судебный процесс по резонансному делу о сокрытии фактов педофилии в церкви в 1970-х - 1980-х годах начался 7 января. Помимо архиепископа на скамье подсудимых были еще пять человек, в том числе два епископа и представитель римской курии. Разбирательство началось по инициативе общественной организации La Parole Libre ("Освобожденная речь", "Пароль либерэ"), которая выступает в защиту около 60 предполагаемых жертв домогательств со стороны священника Бернара Преина, экс-капеллана кружка скаутов в коммуне Сен- Фуа-ле-Лион. Суть обвинений заключалась в том, что ни Барбарен, ни другие священнослужители не осудили его действия и не приняли меры по его судебному преследованию.
НОВОСТИ
- 14:32 07.03.2019
- Пакистан частично открыл свое воздушное пространство
- 14:12 07.03.2019
- В итальянском национальном парке будут штрафовать за шлепанцы
- 14:00 07.03.2019
- Госдума расширяет права на отсрочку от армии
- 13:32 07.03.2019
- В Конгресс США внесен законопроект о запрете использовать бюджетные средства в нарушение ДРСМД
- 13:20 07.03.2019
- Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
- 13:00 07.03.2019
- Международный аэропорт Красноярск открыл для пассажиров новый терминал повышенной комфортности
- 12:32 07.03.2019
- Фейсбук не будет размещать данные своих пользователей в странах, где нарушают права человека - Цукерберг
- 12:20 07.03.2019
- Более ста человек на Шри-Ланке откликнулись на вакансию палача
- 12:05 07.03.2019
- Гуайдо высказался за усиление странами Европы санкций против Венесуэлы - СМИ
- 12:00 07.03.2019
- Госдума приняла закон о борьбе с оскорблением госсимволов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать