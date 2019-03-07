Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
13:20 07.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России».
«Кроме того состоялся обмен мнениями в связи с возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ Российской Федерации», — отметил представитель Кремля.
По его словам, «обсуждалась ситуация в Сирии с акцентом на положение дел с лагерем беженцев Эр-Рукбан».
Ранее межведомственные координационные штабы РФ и САР распространили заявление с призывом к США освободить незаконно удерживаемых в лагере Рукбан людей, обеспечить их свободный выход к местам жительства. Эхо Москвы
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