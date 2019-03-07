Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

13:20 Источник: Эхо Москвы

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития России».



«Кроме того состоялся обмен мнениями в связи с возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ Российской Федерации», — отметил представитель Кремля.



По его словам, «обсуждалась ситуация в Сирии с акцентом на положение дел с лагерем беженцев Эр-Рукбан».



Ранее межведомственные координационные штабы РФ и САР распространили заявление с призывом к США освободить незаконно удерживаемых в лагере Рукбан людей, обеспечить их свободный выход к местам жительства. Эхо Москвы

