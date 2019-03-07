В Конгресс США внесен законопроект о запрете использовать бюджетные средства в нарушение ДРСМД

13:32 Источник: RNS

Законопроект, запрещающий Минобороны США использовать бюджетные средства на закупку, испытание или развертывание оружия, которое упоминается в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), был опубликован на сайте американского Конгресса.

«Никакие средства, предоставленные Минобороны на 2020 год или любой другой последующий финансовый год, не могут быть предоставлены или затрачены на испытания, оценку, закупку или развертывание любой ракеты, запрещенной в соответствии с Договором РСМД (как если бы такой договор имел силу)», — говорится в документе.



Законопроект был внесен на рассмотрение в Конгресс США членом Палаты представителей от Гавайев Тулси Габбард. RNS

