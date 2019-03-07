Госдума расширяет права на отсрочку от армии

14:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект, корректирующий порядок получения призывниками отсрочки от военной службы для продолжения непрерывного обучения.

Документном предлагается предоставить гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе, право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением не только по программам высшего профессионального образования (программам бакалавриата или программам специалитета), но и по программам среднего профессионального образования.



Кроме того, инициативой предлагается предоставить гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в общеобразовательной школе и воспользовавшимся правом на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением в школе, а также в связи с обучением в вузе по программе бакалавриата или по программе специалитета, такое же право на еще одну отсрочку от призыва на военную службу в связи с продолжением обучения по программе магистратуры, как и у их сверстников, но только которым 18 лет исполнилось после окончания школы. Агентство городских новостей Москва





