0
0
14
НОВОСТИ

В итальянском национальном парке будут штрафовать за шлепанцы

14:12 07.03.2019 Источник: РБК

В национальном итальянском парке Чинкве-Терре (регион Лигургия) решили штрафовать туристов за ношение шлепанцев. Об этом пишет The Local.

Как пояснил глава парка Патрицио Скарпеллини, туристы думают, что приезжают на море, однако фактически они ходят по горным тропам. В связи с этим путешественники в неподходящей обуви часто получают травмы, их приходится эвакуировать с помощью вертолета.

По информации издания, штраф может составить до €2,5 тыс, его сумма будет зависеть от того, сколько усилий потратят на туриста спасательные службы.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 07.03.2019
Пакистан частично открыл свое воздушное пространство
0
2
14:00 07.03.2019
Госдума расширяет права на отсрочку от армии
0
79
13:32 07.03.2019
В Конгресс США внесен законопроект о запрете использовать бюджетные средства в нарушение ДРСМД
0
118
13:20 07.03.2019
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
0
126
13:05 07.03.2019
Архиепископ Лионский получил полгода условного срока за сокрытие педофилии
0
141
13:00 07.03.2019
Международный аэропорт Красноярск открыл для пассажиров новый терминал повышенной комфортности
0
140
12:32 07.03.2019
Фейсбук не будет размещать данные своих пользователей в странах, где нарушают права человека - Цукерберг
0
182
12:20 07.03.2019
Более ста человек на Шри-Ланке откликнулись на вакансию палача
0
203
12:05 07.03.2019
Гуайдо высказался за усиление странами Европы санкций против Венесуэлы - СМИ
0
228
12:00 07.03.2019
Госдума приняла закон о борьбе с оскорблением госсимволов
0
215

Возврат к списку