В итальянском национальном парке будут штрафовать за шлепанцы
14:12 07.03.2019 Источник: РБК
В национальном итальянском парке Чинкве-Терре (регион Лигургия) решили штрафовать туристов за ношение шлепанцев. Об этом пишет The Local.
Как пояснил глава парка Патрицио Скарпеллини, туристы думают, что приезжают на море, однако фактически они ходят по горным тропам. В связи с этим путешественники в неподходящей обуви часто получают травмы, их приходится эвакуировать с помощью вертолета.
По информации издания, штраф может составить до €2,5 тыс, его сумма будет зависеть от того, сколько усилий потратят на туриста спасательные службы. РБК
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