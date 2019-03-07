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НОВОСТИ

Пакистан частично открыл свое воздушное пространство

14:32 07.03.2019 Источник: РОСБАЛТ

Управление гражданской авиации Пакистана приняло решение частично возобновить полеты в своем воздушном пространстве, закрытом 27 февраля.

Полеты внутренних и международных рейсов разрешены в аэропортах Карачи, Лахор, Исламабад, Пешавар, Кветта, Файсалабад, Мултан, Турбат, Гвадар, а в аэропортах Читрал, Панджгур — только внутренние рейсы.

Разрешение будет действовать до 23:59 UTC 15 марта 2019 года (02:59 мск 16 марта), при этом транзитные полеты запрещены до 08:00 UTC (11:00 мск) 8 марта 2019 года.  Росбалт

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