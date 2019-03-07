Подмосковный Главгосстройнадзор и Росфинмониторинг будут совместно контролировать расходы застройщиков

15:00

Фото Антона Чернова

Главгосстройнадзор Московской области и Росфинмониторинг подписали сегодня в Доме правительства Московской области соглашение о сотрудничестве. Ведомства будут совместно контролировать расходы застройщиков. Эта работа позволит не допустить в Подмосковье появление новых обманутых дольщиков.

«Мы будем поставлять друг другу информацию для того, чтобы осуществлять контроль за использованием денег дольщиков на тех или иных финансовых площадках, - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян. - Наша основная задача - избавиться от потенциальных мошенников, недобросовестных застройщиков».

Росфинмониторинг займется анализом данных по операциям застройщиков Подмосковья. В случае выявления незаконных финансовых сделок, информация будет направляться в областной Госстройнадзор.

«Мы будем оперативно, без раскрытия какой-либо банковской тайны передавать данные в Московскую область, чтобы регион имел люфт времени для принятия решения о недопущении недобросовестных организаций в строительные процессы, - отметил руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО Станислав Волков. - Росфинмониторинг в основном в своей деятельности взаимодействует с правоохранительными органами, но мы хотим не дожидаться ситуации, когда надо включать уже правоохранительный блок и следственные органы, а на превентивном уровне своевременно информировать надзорные ведомства, чтобы они принимали свои меры реагирования».

Новая форма контроля будет касаться строительства жилых комплексов, которое ведется по старым правилам. С 1 июля все новые стройки и большинство существующих должны перейти на схему финансирования и продаж через эскроу-счета. По этой схеме деньги дольщиков будут храниться в банке до полного окончания строительства.

Георгий Соловьев