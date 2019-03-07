Первое уголовное дело из-за угроз организаторам концертов и фестивалей заведено в Дагестане
15:12 07.03.2019 Источник: NEWSru.com
В Махачкале задержали администратора страницы "Имамат Дагестана" в социальной сети Instagram Ахмада Исрапилова по делу об экстремизме. Эту информацию "Новой газете" подтвердили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Как сообщает РГВК "Дагестан", Исрапилову приписывают публикации, связанные с отменой концерта певца Егора Крида, срывом аниме-фестиваля и угрозами в адрес актеров спектакля "Охота на мужчин". Против него возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму).
Попытки призвать к ответу авторов угроз силовики предпринимали и раньше, однако до уголовного преследования дело дошло впервые. Решение о задержании было принято после получения двух лингвистических экспертиз, указывающих на наличие в призывах Ахмада Исрапилова действий экстремистского характера, пишет "Коммерсант". Исрапилов дал признательные показания, не исключено появление в деле новых фигурантов. Newsru.com
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