Индия пообещала жестко реагировать на провокации с пакистанской стороны

15:32 Источник: РОСБАЛТ

Пакистан ждут серьезные последствия за продолжение обстрелов у линии соприкосновения в штате Джамму и Кашмир, говорится в заявлении индийской армии.

Как сообщает телеканал NDTV, Индия пообещала жестко реагировать на провокации и предостерегла от ударов по жилым домам.



При этом отмечается, что ситуация на линии контроля остается относительно спокойной.



Представители армейского командования двух стран обсудили по системе экстренной связи артиллерийский обстрел со стороны Пакистана в среду, жертвами которого стали четыре человека.



Ранее сообщалось, что на фоне обострившегося конфликта Индии и Пакистана произошел взрыв в приграничном штате Джамму и Кашмир. По разным данным, пострадали от восьми до 18 человек, они госпитализированы. Росбалт

