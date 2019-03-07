Подготовка визита Ким Чен Ына в РФ возобновится в скором времени - российский диписточник
16:00 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подготовка визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию возобновится после паузы, вызванной вторым саммитом США - КНДР, который проходил 27-28 февраля в Ханое. Об этом ТАСС в четверг заявил один из российских дипломатов, работающий на корейском направлении.
"Мое ощущение, что после Ханоя это все [подготовка саммита РФ - КНДР] возобновится", - сказал собеседник агентства.
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