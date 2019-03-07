0
0
112
НОВОСТИ

Путин почти вдвое увеличил размер пособий для родителей и опекунов детей-инвалидов

16:12 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей размер пособий, которые ежемесячно выплачиваются безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эти выплаты получают лица, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет, а также инвалидом с детства. Размер пособий для них оставался неизменным с 2013 года.

Новая редакция документа вступит в силу с 1 июля 2019 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 07.03.2019
Путин подарил женщинам Первого полка полиции Москвы рысака
0
64
17:00 07.03.2019
Зеленский обвинил власти Украины в давлении
0
85
16:34 07.03.2019
МВД подготовило проект перечня потенциально опасных собак
0
121
16:00 07.03.2019
Подготовка визита Ким Чен Ына в РФ возобновится в скором времени - российский диписточник
0
156
15:32 07.03.2019
Индия пообещала жестко реагировать на провокации с пакистанской стороны
0
187
15:12 07.03.2019
Первое уголовное дело из-за угроз организаторам концертов и фестивалей заведено в Дагестане
0
190
15:00 07.03.2019
Подмосковный Главгосстройнадзор и Росфинмониторинг будут совместно контролировать расходы застройщиков
0
206
14:32 07.03.2019
Пакистан частично открыл свое воздушное пространство
0
223
14:12 07.03.2019
В итальянском национальном парке будут штрафовать за шлепанцы
0
251
14:00 07.03.2019
Госдума расширяет права на отсрочку от армии
0
303

Возврат к списку