Путин почти вдвое увеличил размер пособий для родителей и опекунов детей-инвалидов
16:12 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей размер пособий, которые ежемесячно выплачиваются безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Эти выплаты получают лица, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет, а также инвалидом с детства. Размер пособий для них оставался неизменным с 2013 года.
Новая редакция документа вступит в силу с 1 июля 2019 года.
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