МВД подготовило проект перечня потенциально опасных собак
16:34 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД разработало проект постановления, в котором определен перечень потенциально опасных собак. Об этом говориться в соответствующем документе, размещенном в четверг на федеральном портале нормативных правовых актов.
В перечень включены такие породы как кавказская и немецкая овчарки, шарпей, тибетский мастиф и другие.
"Потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный правительством РФ. Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию", - говорится в пояснительной записке к документу.
Также там отмечено, что в перечень включены породы собак, обладающие генетически детермированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.
В свою очередь в пресс-центре МВД сообщили ТАСС, что в список предлагается внести 69 пород, среди которых все виды овчарок, тибетский мастиф, кангал, бультерьер, ирландский волкодав и другие виды пород.
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