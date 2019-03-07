МВД подготовило проект перечня потенциально опасных собак

16:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД разработало проект постановления, в котором определен перечень потенциально опасных собак. Об этом говориться в соответствующем документе, размещенном в четверг на федеральном портале нормативных правовых актов.

В перечень включены такие породы как кавказская и немецкая овчарки, шарпей, тибетский мастиф и другие.



"Потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный правительством РФ. Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию", - говорится в пояснительной записке к документу.



Также там отмечено, что в перечень включены породы собак, обладающие генетически детермированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.



В свою очередь в пресс-центре МВД сообщили ТАСС, что в список предлагается внести 69 пород, среди которых все виды овчарок, тибетский мастиф, кангал, бультерьер, ирландский волкодав и другие виды пород.

