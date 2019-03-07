Зеленский обвинил власти Украины в давлении
17:00 07.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обвинил власти в давлении и сообщил о возбуждении против него уголовного дела. Об этом Зеленский рассказал в своем Фейсбуке.
Во-первых, начали прослушивать мой офис, а во-вторых, завели уголовное дело против меня о каком-то отмывании денег. Третье — появилась информация, что специальные люди ищут контакты в ЛНР, чтобы там установить мои политические билборды. Не исключаю, что в ближайшее время может появится еще одно уголовное дело о том, что якобы я в 2002 году в Черниговской области сбил человека. Все попытки меня дискредитировать не работают. Потому что за все, за что берется наша власть, не работает.
Зеленский добавил, что будет отвечать на все провокации в рамках закона. Эхо Москвы
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