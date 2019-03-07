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Путин подарил женщинам Первого полка полиции Москвы рысака

17:12 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подарил женщинам Первого Оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве четырехлетнего жеребца орловского рысака по кличке Золотой Луч. Этот подарок он сделал во время посещения полицейской части, куда приехал поздравить женский личный состав с предстоящим праздником. Полицейские поблагодарили главу государства за подарок.

"У вас уникальное подразделение, в нем 857 служащих, и одна треть - это женщины. У нас все больше и больше женщин работают в правоохранительных органах. В целом в МВД у нас порядка 26 процентов (личного состава) это женщины. Девушки все активнее заявляют свои права на новые компетенции", - сказал Путин.

Командир полка рассказал об особенностях службы женщин в конной полиции. В частности, он отметил, что когда лесопарки столицы патрулируют девушки, число несчастных случаев здесь резко сокращается. "Потому что те, кто хотят покончить жизнь самоубийством, на вас посмотрят, и снова жить хочется", - пошутил президент, обращаясь к девушкам. Он продолжил в веселом тоне: "Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Вторую и третью - точно".

Глава государства еще раз поздравил всех женщин с наступающим праздником и пожелал им успешной службы. Сотрудницы полиции поблагодарили Путина и подарили ему подкову на счастье, пригласив его приехать в их часть еще раз.

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