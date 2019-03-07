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Министерства должны будут отчитываться о реализации общественных инициатив - проект указа

17:40 07.03.2019 Источник: Ведомости

Министерствам и ведомствам придется раз в квартал отчитываться о реализации общественных инициатив. Об этом говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале раскрытия информации. 

Согласно предложенному проекту указа отчеты будут направляться для публикации на сайте РОИ. Глава обеспечивающего функционирование РОИ Фонда информационной демократии Илья Массух говорит, что сейчас информация о реализации инициатив в фонд просто не попадает. По его данным, из набравших более 100 000 голосов инициатив примерно 10 по рекомендации экспертной группы (некогда возглавлявшейся Михаилом Абызовым) был дан ход, но сведений об их исполнении со стороны органов власти не имеется. А из-за отсутствия контроля со стороны общественности многие инициативы просто забалтываются.

После публикации отчетов чиновников замалчивать инициативы станет значительно труднее, полагает Массух.  Ведомости

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