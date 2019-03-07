Королева Елизавета II выложила в Instagram уникальное письмо Чарльза Бэббиджа

18:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королева Великобритании Елизавета II опубликовала в четверг свой первый пост в сервисе фотоблогов "Инстаграм". Об этом сообщил Букингемский дворец.

Ее Величество разместила на странице королевской семьи в "Инстаграме" фотографию написанного в 1843 году письма создателя прообраза современного компьютера Чарльза Бэббиджа. Оно адресовано принцу Альберту, деятельному супругу королевы Виктории. "В этом письме Бэббидж рассказал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении - аналитической машине, первые программы для которой были созданы Адой Лавлейс, дочерью лорда Байрона", - сказано в пояснении 92-летней королевы к опубликованному снимку.

Изображение письма Бэббиджа появилось в "Инстаграме" во время сегодняшнего посещения монархом лондонского Музея науки. Там Елизавета II открыла так называемый Центр Смита. Он будет объединять людей, оказывающих поддержку музею, там будут проводиться различные мероприятия.