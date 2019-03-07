МИД Франции выступил против затягивания переговоров по Brexit

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает недопустимым затягивание переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза (ЕС) на неопределенный срок. Такую точку зрения он высказал в своем выступлении в четверг на Конференции приморских регионов в городе Брест на западе страны.

"Время истекает. Крайний срок - 29 марта", - приводит слова министра агентство Франс Пресс. "Мы не можем вести дискуссии, которые затянутся на недели. Ситуация, в которой мы находимся, очень неясная", - подчеркнул глава ведомства.

6 марта официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас признал, что переговоры между ЕС и Лондоном по выходу королевства из сообщества проходят с трудом, стороны все еще не нашли решение относительно сделки по Brexit.