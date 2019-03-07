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Власти Австрии усмотрели в Украине элемент несовместимости с европейскими ценностями

19:45 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия осуждает действия властей Украины из-за запрета на въезд журналисту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершюцу. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Запрет на въезд для корреспондента ORF Кристиана Вершюца на Украину является неприемлемым в Европе актом цензуры. Мы осуждаем этот шаг, который полностью несовместим с европейскими основными ценностями, и призываем к немедленному снятию запрета", - написали Кнайсль в "Твиттере".

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