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Спецпредставитель США по Венесуэле Абрамс провел встречу с послом РФ в Вашингтоне

20:00 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель США по Венесуэле Абрамс заявил о том, что встречался с послом РФ в США Анатолием Антоновым для обсуждения ситуации в Венесуэле. Об этом он сообщил в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Я встречался с российским послом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, встречался ли он, либо кто-то из американской администрации с представителями России для обсуждения будущего Венесуэлы. Он также подтвердил, что два раза тайно встречался в Вашингтоне с представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро и отрицал, что имел контакты по этому поводу с правительством Кубы.

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