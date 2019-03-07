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ФРГ и Франция отказались в просьбе США устроить военную "демо-акцию" в Керченском проливе

21:46 07.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла в феврале предложение вице-президента США Майкла Пенса направить германские военные корабли через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать России жесткую позицию Запада. Об этом сообщило в четверг агентство Блумберг.

По его информации, Пенс предложил Меркель направить военные корабли через пролив во время их встречи 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Меркель, утверждает агентство, дала понять, что она готова рассмотреть возможность однократного проведения таких совместных маневров ВМС ФРГ и Франции. Однако в конечном итоге, отмечает Блумберг, канцлер ФРГ отвергла предложение Пенса, сославшись на позицию президента Украины Петра Порошенко, который счел такую меру недостаточной.

По информации агентства, руководство Франции также отказалось направить военные корабли в Керченский пролив, поскольку сочло эту идею ненужной провокацией.

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