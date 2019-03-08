Первый тюремный срок Манафорта составит 47 месяцев
09:00 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд американского города Александрия (штат Вирджиния) в четверг приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил телеканал Си-эн-би-си. Осужденный перед вынесением приговора просил судью о сострадании, но не принес извинения за свое поведение.
Кроме того, Манафорт является ответчиком в суде столичного округа Колумбия. В Вашингтоне ему вынесут приговор 13 марта.
НОВОСТИ
- 13:00 08.03.2019
- Названа примерная дата начала развертывания ЗРК С-400 в Турции
- 12:48 08.03.2019
- Украинский омбудсмен попала под статью
- 12:00 08.03.2019
- Правительство Финляндии ушло в отставку
- 11:00 08.03.2019
- Космический корабль Маска Crew Dragon готовится к приводнению в Атлантике
- 10:00 08.03.2019
- Бразилия хочет призвать партнеров по БРИКС поддержать Гуайдо
- 21:46 07.03.2019
- ФРГ и Франция отказались в просьбе США устроить военную "демо-акцию" в Керченском проливе
- 20:00 07.03.2019
- Спецпредставитель США по Венесуэле Абрамс провел встречу с послом РФ в Вашингтоне
- 19:45 07.03.2019
- Власти Австрии усмотрели в Украине элемент несовместимости с европейскими ценностями
- 18:35 07.03.2019
- МИД Франции выступил против затягивания переговоров по Brexit
- 18:13 07.03.2019
- Королева Елизавета II выложила в Instagram уникальное письмо Чарльза Бэббиджа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать