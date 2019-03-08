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Первый тюремный срок Манафорта составит 47 месяцев

09:00 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд американского города Александрия (штат Вирджиния) в четверг приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил телеканал Си-эн-би-си. Осужденный перед вынесением приговора просил судью о сострадании, но не принес извинения за свое поведение.

Кроме того, Манафорт является ответчиком в суде столичного округа Колумбия. В Вашингтоне ему вынесут приговор 13 марта.

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