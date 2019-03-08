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Космический корабль Маска Crew Dragon готовится к приводнению в Атлантике

11:00 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский космический корабль Crew Dragon, совершающий пробный полет в беспилотном режиме, расстыковался в пятницу с Международной космической станцией (МКС). Как сообщило на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), процедура расстыковки началась в 02:31 по времени восточного побережья США (10:31 мск) и проводится в автоматическом режиме.

Спустя пять часов после отделения корабля от МКС, ориентировочно в 07:30 по времени восточного побережья США (15:30 мск), включатся тормозные двигатели. Маневр будет продолжаться примерно 15 минут. Корабль сойдет с орбиты, затем в плотных слоях атмосферы раскроется парашют и Crew Dragon совершит приводнение в Атлантическом океане примерно в 08:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск).

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