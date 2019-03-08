Правительство Финляндии ушло в отставку

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Саули Ниинистё принял прошение об отставке правительства, поданное ему премьер-министром Юхой Сипиля утром в пятницу. Об этом сообщило Финляндское информационное агентство (СТТ).

По его данным, глава государства одобрил прошение об отставке кабинета министров и "попросил правительство продолжить исполнение своих служебных обязанностей" до принятия дальнейших мер.