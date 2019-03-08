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НОВОСТИ

Украинский омбудсмен попала под статью

12:48 08.03.2019

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовные производства по факту возможного декларирования недостоверной информации уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой за 2015-2017 годы. Об этом Українським Новинас сообщил источник в бюро. Дела открыли 18 февраля по статье 366-1 Уголовного кодекса.

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