Украинский омбудсмен попала под статью
12:48 08.03.2019
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовные производства по факту возможного декларирования недостоверной информации уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой за 2015-2017 годы. Об этом Українським Новинас сообщил источник в бюро. Дела открыли 18 февраля по статье 366-1 Уголовного кодекса.
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