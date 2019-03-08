Названа примерная дата начала развертывания ЗРК С-400 в Турции

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре. Об этом заявил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с редакторами Анатолийского агентства.

"Развертывание С-400 начнется в октябре, ВВС изучают, в каких регионах их лучше установить", - сказал он.

Глава военного ведомства также вновь подчеркнул, что приобретение именно российских систем обороны было "не предпочтением Турции, а вынужденной мерой". Кроме того, он добавил, что Анкара и Вашингтон "продолжают переговоры о возможных поставках республике американских ракетных зенитных комплексов "Пэтриот".