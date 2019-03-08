Столтенберг: Мы начали готовиться к миру без ДРСМД и в условиях размещения РФ большего числа ракет
14:20 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение альянса продолжать диалог с Россией в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в пятницу в Варшаве, куда прибыл по случаю отмечаемого Польшей 12 марта 20-летия вступления страны в альянс.
"Мы начали готовиться к миру без ДРСМД и в условиях размещения Россией большего числа ракет", - указал он, подчеркнув важность единства НАТО в сложившейся ситуации. "Мы должны дать общий, скоординированный ответ", - подчеркнул Столтенберг. По его словам, сейчас сложно сказать, как НАТО будет действовать, но альянс "не планирует развертывания новых наземных ядерных ракет в Европе".
"Мы должны быть уверены, что обеспечиваем эффективную оборону и безопасность, исключить какую-либо неуверенность в наших возможностях защищаться, противодействовать конфликту", - отметил он.
"Одновременно, Россия - наш сосед. Мы должны разговаривать, вести диалог и должны продолжать контролировать вооружение. Мы не хотим новой гонки вооружений и новой холодной войны", - сказал Столтенберг. "Мы должны на определенном уровне пытаться улучшить отношения с Россией", - подчеркнул Столтенберг.
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