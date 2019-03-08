Венесуэлу накрыл масштабный блэкаут

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каракас остается без света, информация об отсутствии электроэнергии поступает из других частей страны. Об этом сообщает корр. ТАСС.

Утром пятницы в Каракасе по-прежнему не работала система уличного освещения, а в домах не было света. Таким образом, электричество отсутствует уже около 13 часов. Общественные здания - больницы, аэропорт, гостиницы - продолжают функционировать за счет резервных источников питания. Водоснабжение работает в обычном режиме.

В социальных сетях пользователи сообщают о том, что в других регионах страны также по-прежнему отсутствует электричество. У многих уже сели телефоны, так что выйти на связь с людьми достаточно сложно.

В четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".