Венесуэлу накрыл масштабный блэкаут
14:40 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каракас остается без света, информация об отсутствии электроэнергии поступает из других частей страны. Об этом сообщает корр. ТАСС.
Утром пятницы в Каракасе по-прежнему не работала система уличного освещения, а в домах не было света. Таким образом, электричество отсутствует уже около 13 часов. Общественные здания - больницы, аэропорт, гостиницы - продолжают функционировать за счет резервных источников питания. Водоснабжение работает в обычном режиме.
В социальных сетях пользователи сообщают о том, что в других регионах страны также по-прежнему отсутствует электричество. У многих уже сели телефоны, так что выйти на связь с людьми достаточно сложно.
В четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".
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