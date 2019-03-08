Поставки сжиженного газа в Европу из США выросли почти на 200%
15:00 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Импорт сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос до 7,9 млрд кубометров за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года, что составляет рост на 181% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн.
"С момента принятия совместного заявления ЕС и США 25 июля 2018 года о расширении стратегической торговли рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%, до 7,9 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил он.
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