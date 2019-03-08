Молодой человек шагнул под поезд в московском метро - очевидцы

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несовершеннолетний пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Перово" Калининской линии и погиб от полученных травм, сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

"В 12:18 на станции метро "Перово" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 17-летний москвич оказался на жестком пути под прибывающим электропоездом. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира, из-за чего тот погиб", - сказал Мышляев.

"В 12:21 было снято напряжение для извлечения тела погибшего, в 12:58 тело извлекли, затем подали напряжение на путь в 13:07. Движение по линии в целом восстановлено", - сказал Мышляев.

По его словам, полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, которые подтвердили, что погибший самостоятельно шагнул под поезд. Машинист электропоезда подтвердил слова опрошенных. Заказан видеопросмотр с камеры наблюдения, проводится проверка. Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.