Молодой человек шагнул под поезд в московском метро - очевидцы
15:20 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несовершеннолетний пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Перово" Калининской линии и погиб от полученных травм, сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.
"В 12:18 на станции метро "Перово" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 17-летний москвич оказался на жестком пути под прибывающим электропоездом. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира, из-за чего тот погиб", - сказал Мышляев.
"В 12:21 было снято напряжение для извлечения тела погибшего, в 12:58 тело извлекли, затем подали напряжение на путь в 13:07. Движение по линии в целом восстановлено", - сказал Мышляев.
По его словам, полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, которые подтвердили, что погибший самостоятельно шагнул под поезд. Машинист электропоезда подтвердил слова опрошенных. Заказан видеопросмотр с камеры наблюдения, проводится проверка. Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.
НОВОСТИ
- 15:45 08.03.2019
- Британия не предложила ничего, чтобы достичь компромисса по Brexit - премьер Ирландии
- 15:00 08.03.2019
- Поставки сжиженного газа в Европу из США выросли почти на 200%
- 14:40 08.03.2019
- Венесуэлу накрыл масштабный блэкаут
- 14:20 08.03.2019
- Столтенберг: Мы начали готовиться к миру без ДРСМД и в условиях размещения РФ большего числа ракет
- 13:00 08.03.2019
- Названа примерная дата начала развертывания ЗРК С-400 в Турции
- 12:48 08.03.2019
- Украинский омбудсмен попала под статью
- 12:00 08.03.2019
- Правительство Финляндии ушло в отставку
- 11:00 08.03.2019
- Космический корабль Маска Crew Dragon готовится к приводнению в Атлантике
- 10:00 08.03.2019
- Бразилия хочет призвать партнеров по БРИКС поддержать Гуайдо
- 09:00 08.03.2019
- Первый тюремный срок Манафорта составит 47 месяцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать