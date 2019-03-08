0
0
147
НОВОСТИ

Молодой человек шагнул под поезд в московском метро - очевидцы

15:20 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несовершеннолетний пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Перово" Калининской линии и погиб от полученных травм, сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

"В 12:18 на станции метро "Перово" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 17-летний москвич оказался на жестком пути под прибывающим электропоездом. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира, из-за чего тот погиб", - сказал Мышляев.

"В 12:21 было снято напряжение для извлечения тела погибшего, в 12:58 тело извлекли, затем подали напряжение на путь в 13:07. Движение по линии в целом восстановлено", - сказал Мышляев.

По его словам, полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, которые подтвердили, что погибший самостоятельно шагнул под поезд. Машинист электропоезда подтвердил слова опрошенных. Заказан видеопросмотр с камеры наблюдения, проводится проверка. Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:45 08.03.2019
Британия не предложила ничего, чтобы достичь компромисса по Brexit - премьер Ирландии
0
92
15:00 08.03.2019
Поставки сжиженного газа в Европу из США выросли почти на 200%
0
185
14:40 08.03.2019
Венесуэлу накрыл масштабный блэкаут
0
207
14:20 08.03.2019
Столтенберг: Мы начали готовиться к миру без ДРСМД и в условиях размещения РФ большего числа ракет
0
226
13:00 08.03.2019
Названа примерная дата начала развертывания ЗРК С-400 в Турции
0
282
12:48 08.03.2019
Украинский омбудсмен попала под статью
0
303
12:00 08.03.2019
Правительство Финляндии ушло в отставку
0
327
11:00 08.03.2019
Космический корабль Маска Crew Dragon готовится к приводнению в Атлантике
0
321
10:00 08.03.2019
Бразилия хочет призвать партнеров по БРИКС поддержать Гуайдо
0
328
09:00 08.03.2019
Первый тюремный срок Манафорта составит 47 месяцев
0
302

Возврат к списку