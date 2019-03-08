Британия не предложила ничего, чтобы достичь компромисса по Brexit - премьер Ирландии
15:45 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз сделал много уступок Великобритании в ходе переговоров по Brexit, однако британская сторона не предложила ничего, чтобы достичь компромисса. Об этом заявил в пятницу национальному телеканалу Ар-ти-и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
"Евросоюз уже сделал много уступок. На мой взгляд, существующее соглашение о выходе уже является результатом компромисса", - сказал Варадкар. "Соединенное Королевство не предложило ЕС и Ирландии ничего, чтобы достичь новых компромиссных договоренностей", - добавил он.
"Необходимо, чтобы британцы поменяли свой подход, должно быть понимание того, что Brexit - это их изобретение. Правительство Великобритании не смогло добиться ратификации [сделки по Brexit в парламенте]. Вопрос теперь должен звучать: что они нам могут предложить?" - указал глава ирландского правительства.
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