Союз журналистов Австрии: Украина еще не созрела для вступления в ЕС
16:40 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия властей Украины, запретившие въезд руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу, говорят о том, что эта страна еще не готова для членства в Евросоюзе. Об этом заявили в пятницу в Австрийском журналистском союзе.
"Украина демонстрирует такими антидемократическими мерами (запрет на въезд репортеру ORF - прим. ТАСС), что страна еще не созрела для вступления в Европейский союз", - говорится в заявлении объединения.
Председатель Австрийского союза журналистов Фред Турнхайм также призвал Украину немедленно обеспечить независимую журналистскую работу Вершюца. "Запрет на въезд для журналистов - это никуда не годится", - отметил он.
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