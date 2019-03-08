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Первый в истории частный космический корабль Crew Dragon совершил посадку в Атлантическом океане

17:00 08.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский космический корабль Crew Dragon Крю Дрэгон, совершавший пробный полет в беспилотном режиме, совершил в пятницу в 08:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск) приводнение в Атлантическом океане в 360 км от побережья штата Флорида. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА) на своем сайте.

На последнем участке траектории перед приводнением корабль сопровождал самолет НАСА. В районе приводнения Crew Dragon ожидало спасательное судно. - ВИДЕО

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